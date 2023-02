Klopp após derrota frente ao Wolverhampton: «Não tenho palavras...»

Jürgen Klopp mostrou-se desolado com a derrota (3-0) do Liverpool frente ao Wolverhampton, naquele que foi o quarto jogo consecutivo sem vencer dos reds na Premier League."Sofrer golos cedo não é estranho para nós, mas a forma como os sofremos hoje não foi aceitável. Em alguns momentos, fizemos um jogo extraordinário sem marcar. Não conto com o terceiro golo, porque foi a primeira vez que passaram da linha de meio-campo na segunda parte. Os outros dois golos... entrar num jogo com tudo aquilo que se disse durante a semana e antes do jogo e acontecer isto é horrível", começou por referir o técnico do Liverpool à 'BBC Sport', no final do encontro."Fomos passivos nos dois golos. Tudo o que queríamos fazer era ser compactos e ativos, mas fomos compactos e passivos. Não sei explicar. Está a faltar liderança [defensiva], mas realmente penso que na situação específica poderíamos e deveríamos ter feito melhor. Não finalizámos bem, falhámos os últimos passes. A intensidade em que jogámos foi boa em alguns momentos, mas colocámo-nos numa posição realmente medíocre nos dois primeiros golos", acrescentou, referindo mesmo estar sem palavras."É melhor mudarmos isto. Não tenho palavras, peço desculpa", concluiu.