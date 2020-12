Klopp confirma notícia Record: lesão afasta Diogo Jota entre seis e oito semanas

Jürgen Klopp confirmou este domingo a notícia adiantada por Record na véspera, ao anunciar à imprensa inglesa que Diogo Jota estará ausente por um período entre seis e oito semanas, devido a uma lesão no joelho sofrida no embate a meio da semana diante do Midtjylland.





"Não será necessária cirurgia, mas ele estará de fora por um largo período. Um mês e meio, dois... Não sabemos ao certo, é muito similar à situação com o Tsimikas. Vimos a situação e não pensávamos que seria algo grave. Saiu do relvado, sentiu uma coisa, no dia seguinte fez os exames e tivemos a confirmação... Foi estranho, mas é assim", declarou o técnico alemão à Sky Sports.Confirmadas as piores previsões, Jota poderá falhar um total de 15 encontros, onde se destacam os embates com o Tottenham (16 de dezembro e 27 de janeiro), Man United (16 de janeiro) e Man City (6 de fevereiro).