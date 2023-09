Klopp contesta expulsão de Diogo Jota: «O primeiro amarelo não é cartão»

O Liverpool falhou este sábado a liderança isolada da Liga inglesa, com uma derrota por 2-1 no campo do Tottenham, num dia para esquecer para Diogo Jota. O avançado português foi lançado na partida na segunda parte e acabou por ver dois amarelos seguidos em menos de dois minutos, decisão contestada por Klopp."Como é que o Jota pode ser expulso assim com dois cartões amarelos? O primeiro amarelo não é cartão. Depois vê o segundo e defender com oito jogadores é complicadso", disse o treinador do Liverpool.Jürgen Klopp estava na sala de conferências de imprensa, a analisar o jogo, quando a Associação de Árbitros Profissionais (PGMOL) inglesa reconheceu o erro no golo anulado a Luis Díaz no Tottenham-Liverpool. Confrontado com a posição, o técnico foi claro na análise."Isso ajuda quem agora? Tivemos uma situação similar no jogo com o Manchester United... o Wolves teve pontos nesse jogo? Não... Não vamos ter pontos por isto, por isso não ajuda. Ninguém espera decisões a 100% certas no campo, mas todos pensamos que, quando o VAR entra em ação, torne as coisas mais fáceis. Não sei por que estão tão sob pressão. Diria que hoje a decisão foi tomada muito rapidamente. Muda o momento do jogo. Aquele golo, numa jogada tão bem jogada, mudava o jogo", disse.