Klopp critica falta de atitude dos jogadores: «Foi um jogo muito mau do Liverpool»

Jürgen Klopp mostrou-se desiludido após o empate do Liverpool com o Fulham, na 1.ª jornada da Premier League, e apontou o dedo à atitude dos seus jogadores."A melhor coisa de hoje foi o resultado, pelo facto de termos conseguido um ponto depois de um jogo muito mau da nossa parte", começou por dizer o treinador dos reds."A atitude não foi a certa no início. Quisemos lutar para recuperar, mas já não foi fácil. O resultado é bom, penso que não merecemos mais do que isso, mas devemos melhorar o nosso desempenho. Nem sempre podemos dar 'palmadas nas costas' dos jogadores. Normalmente fazemos isso quando merecem. Não é que eles não quisessem, mas as vézes começas um jogo de uma certa maneira, que é oposta à que queríamos começar", acrescentou."Todos estavam sob pressão, não conseguimos quebrar as linhas. Poderíamos ter vencido o jogo, já que tivemos as maiores chances, mas isso seria demasiado", concluiu Klopp.