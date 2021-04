Klopp criticou Estádio Alfredo Di Stéfano e agora vai receber uma prenda inesperada

Na terça-feira, antes de ver o seu Liverpool ser derrotado pelo Real Madrid, Jurgen Klopp deixou críticas ao facto do encontro entre as duas equipas ser disputado no Estádio Alfredo Di Stéfano, um palco que para o técnico alemão é "campo de treinos" e não um "estádio de verdade", como Anfield. Ora, as suas palavras deram que falar no país vizinho, provocaram alguma polémica, mas também levaram uma empresa de criação de réplicas em miniatura 3D para entrar na onda para se promover.





Parceira de várias equipas, como At. Madrid, Barcelona, Sevilha ou Juventus, a Eleven Force decidiu responder ao técnico do Liverpool e enviou-lhe uma réplica em miniatura do palco de Valdebebas, mas também outras duas réplicas, uma com história e outra... com ironia à mistura."Sabemos que o Jurgen é um tipo com bom sentido de humor e certamente que receberá isto de bom grado. Além disso, vamos enviar-lhe também uma réplica do Wanda (Metropolitano), para que lhe sirva de recordação pela última Champions ganha, e uma de Son Moix, para quando, como já disse, decida vir treinar o Maiorca", declarou José Guerrero, responsável da empresa, que produz maquetas de 50 estádios mundiais e que no último ano vendeu mais de 100 mil unidades.