Klopp desvaloriza oportunidades falhadas por Darwin frente ao Aston Villa: «Fez um jogo excecional»

Jürgen Klopp desvalorizou, esta segunda-feira, as várias oportunidades falhadas por Darwin Núñez na vitória do Liverpool diante do Aston Villa (3-1) , frisando que o antigo avançado do Benfica "fez um jogo excecional"."Darwin fez um jogo incrível. Ele vai marcar golos, não tenho dúvidas nenhumas acerca disso. Dá-nos muito mais do que apenas a capacidade de fazer golos, mas vai marcar. Vai ficar tudo bem. Fez um jogo excecional", atirou à 'Amazon' após a partida.Refira-se que Salah, Van Dijk e Bajcetic apontaram os golos do Liverpool, enquanto Watkins marcou o único tento do Aston Villa.Com este resultado, o Liverpool ocupa o 6.º lugar da Premier League.