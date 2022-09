Klopp diz que Darwin 'aprendeu a lição' e está pronto para regressar: «Teve uma semana muito boa»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Jurgen Klopp abordou esta sexta-feira, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo de amanhã entre Liverpool e Everton (12h30), o regresso de Darwin Núñez, após ter cumprido três jogos de suspensão depois de agredir um jogador do Crystal Palace "Quando soubemos que ia cumprir três jogos de suspensão pensamos: 'O próximo jogo que ele pode voltar a jogar é o dérbi!'. Se não tivesse visto o cartão vermelho há três jogos provavelmente teria sido agora. Aprendeu a lição. Está em boa forma", começou por frisar o técnico dos reds."Aproveitámos o tempo em que esteve fora para tentar dar-lhe informações extras, tanto física como taticamente. Parece realmente resolvido agora, ainda mais do que antes. Teve uma semana muito boa. Ele está muito feliz por estar de volta. Quando o cumprimentava dava-lhe também uma 'chapada' no pescoço, para ele não esquecer. Isso pode deixar de acontecer agora", acrescentou Klopp, que ainda falou sobre o atual estado físico de Diogo Jota."Diogo [Jota] provavelmente estará connosco. Treinou ontem e hoje connosco, vamos ver como está", revelou o treinador alemão.