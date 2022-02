Klopp diz que Diogo Jota "não tem limites" e elogia Luis Díaz: «Tem andado a estudar-nos»

Diogo Jota volta a marcar na Premier League: só Salah tem mais golos do que o português Diogo Jota volta a marcar na Premier League: só Salah tem mais golos do que o português

Diogo Jota bisou na vitória caseira (2-0) do Liverpool sobre o Leicester, chegando aos 12 golos nesta Premier League - é o segundo melhor marcador da prova. No final da partida, voltou a receber muitos elogios de Jürgen Klopp"O segundo golo é brilhante. Adorei. Jota teve um momento de génio ao meter a bola no sítio certo. O primeiro golo é daqueles em que estamos numa boa fase e aparecemos no sítio certo. É nessa fase que ele está", disse o treinador dos reds. "Não tínhamos ideia de qual seria o seu limite... nem sei se ele existe. Está a melhorar."Luis Díaz, que fez o primeiro jogo a titular pelo Liverpool e esteve perto de marcar em várias ocasiões, também foi elogiado por Klopp: "desde o primeiro treino que tem sido como se ele andasse a estudar-nos. É um talento tremendo e é muito rápido."