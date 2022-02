Klopp diz que Luis Díaz é 'um jogador excecional': «Estamos entusiasmados com esta contratação»

Jurgen Klopp voltou a elogiar Luis Díaz, avançado colombiano que o Liverpool contratou ao FC Porto no mercado de inverno. O treinador alemão mostra-se entusiasmado com a presença do jogador em Anfield, mas pediu tempo."Deixem-me dizer-vos isto, se ele chegasse, entrasse em campo e jogasse ao seu máximo, melhor do que todos os outros, isso seria realmente estranho. Será preciso um período de adaptação. Ainda não o vi, não esteve aqui no centro de treinos, talvez tenhamos de esperar mais um pouco", explicou Klopp sobre o internacional colombiano, que tem estado ao serviço da sua seleção."Estamos muito felizes e entusiasmados com esta contratação. Trabalhamos em todas as frentes para melhorar a equipa, é assim que as coisas funcionam no futebol. Trata-se de um bom reforço. Assinámos com o Luis Díaz porque gostamos de praticamente tudo nele. Acompanhei-o por uns tempos, não apenas desde que os defrontámos na Liga dos Campeões."E prosseguiu: "É um jogador excecional. Tem velocidade, talento e personalidade para fazer uma boa carreira, que queremos que seja aqui connosco. Não só queremos ajudá-lo como também pretendemos que ele nos ajude. Agora que ele é um de nós, mal podemos esperar para lhe dar as boas-vindas e começarmos a trabalhar juntos."