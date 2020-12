Klopp viu vitória justa do Liverpool e classifica o Tottenham como «monstro do contra-ataque»

Jurgen Klopp estava muito satisfeito após a vitória do Liverpool sobre o Tottenham (2-1). O técnico dos reds considera que o triunfo foi justo.





"Fizemos um bom jogo frente a um monstro do contra-ataque. A posse de bola que tivemos, fomos incríveis. Eles marcaram um golo, tiveram duas oportunidades, mas à parte disso controlámos o jogo e os três pontos são merecidos massivamente. Estou feliz", afirmou à Amazon.Klopp considerou ainda ilegal o golo de Son."Para mim, o golo do Tottenham é fora de jogo. Eles viram o lance 20 vezes, mas quando eu o vi é fora de jogo. Não há ninguém para culpar. A melhor forma de defender contra o Tottenham é ter a bola durante todo o tempo", explicou.Já sobre a troca de palavras com Mourinho no final do jogo, o técnico alemão desvalorizou."Não foi nada sério. Ele já disse o que se passou, não vale a pena repetir. Não houve discussão", concluiu.