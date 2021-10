Klopp e a compra do Newcastle: «Basicamente é a Superliga mas apenas para um clube»

A compra do Newcastle por parte de um consórcio saudita tem vindo a ser tema de conversa em Inglaterra e no mundo do futebol em geral. As reações têm-se multiplicado e variam entre a expectativa do que os Magpies poderão alcançar e a insatisfação causada pelas diferenças orçamentais entre o Newcastle e os restantes clubes. O último a falar sobre o tema foi o treinador do Liverpool, Jurgen Klopp.





Em declarações à Sky Alemanha, o técnico alemão não poupou nas palavras. "Não quero falar muito sobre um assunto que não me diz respeito. Mas, para mim, não há duas opiniões relativamente aos problemas de direitos humanos na Arábia Saudita", disse o técnico."Se falarmos apenas de futebol, a longo prazo, temos de dizer que eles serão uma superpotência. Este é o terceiro clube no mundo do futebol, que conheço, que pertence a um país e, obviamente, significa que pertence à família mais rica do planeta", acrescentou o alemão."As possibilidades são imensas. Com a Superliga toda a gente ficou justificadamente chateada. Isto é basicamente a Superliga mas para apenas um clube. Assim, o Newcastle garante que terá um papel dominante no mundo do futebol nos próximos 20 ou 30 anos", continuou.Apesar disso, Klopp sublinhou que dinheiro não é, objectivamente, sinal de bons resultados. "Podem-se fazer muitas parvoíces com dinheiro, mas haverá demasiados bons jogadores no mundo do futebol e o Newcastle também os irá encontrará", concluiu.