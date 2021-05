Klopp e a lesão de Diogo Jota: «Boas notícias para Portugal...»

A lesão que Diogo Jota contraiu no pé, durante o encontro frente ao Manchester United, não é, afinal, tão grave como se temia. Quem o confirma é o treinador Jurgen Klopp.





"O edema diminuiu e a lesão parece bem melhor do que foi mostrado no primeiro exame. Por isso há uma pequena possibilidade de ele participar no jogo deste fim de semana. Mas são boas notícias para Portugal e para o Europeu. Vamos ver se são também para nós", explicou o treinador.O Liverpool defronta amanhã o Burnley e domingo, na última jornada da Premier League, recebe o Crystal Palece.