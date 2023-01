Klopp e a ausência de Fábio Carvalho nos últimos jogos: «Não há situações pessoais»

Fábio Carvalho não entra em campo pelo Liverpool desde o final de dezembro último, quando foi titular e até marcou um golo diante do Manchester City, em jogo da Taça da Liga inglesa. Jürgen Klopp foi esta segunda-feira questionado sobre essa ausência do médio português e garantiu que está tudo bem."Não há situações pessoais. Está tudo bem, não tive qualquer problema com ele. Estamos a trabalhar, ele está a trabalhar e é tudo o que posso dizer", referiu o treinador do Liverpool, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo da Taça de Inglaterra com o Wolverhampton, em declarações reproduzidas pelo 'Liverpool Echo'.