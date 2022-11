Klopp e a regra que Darwin e companhia terão de cumprir no Mundial: «Têm de me mandar mensagens...»

Jürgen Klopp revelou esta sexta-feira uma regra que tem com os seus jogadores quando existem pausas internacionais no calendário. Segundo o técnico alemão do Liverpool, durante os compromissos com as seleções, os jogadores têm a obrigação de manter o contacto com o treinador e de mandar mensagens no final de cada jogo disputado.





"Temos uma regra muito clara quando acontecem jogos internacionais. Os rapazes têm de me mandar mensagens se houver algum problema e especialmente depois dos jogos. Durante o Campeonato do Mundo é diferente porque conseguimos ver todos os jogos, ver quem joga, quem não joga e também dá para ler as notícias. Quando é um jogo internacional normal, é mais complicado ter qualquer tipo de informação, por isso precisamos que os jogadores nos digam se está tudo bem. Será este o tipo de contacto que vamos ter. No grupo de WhatsApp dos jogadores é fácil dizer quando alguém está a ganhar, eles ficam doidos", disse o treinador alemão, explicando ainda o porquê de o plantel ir treinar ao Dubai nesta altura do ano: "Se alguém tiver que abandonar o torneio mais cedo poderá juntar-se a nós de imediato. Essa é uma das razões pela qual vamos para lá."