Klopp e a tentativa falhada de contratar jogador que deixou "o mundo louco": «Fui demasiado honesto»

Jürgen Klopp revelou "detalhes desconhecidos" sobre a sua tentativa de contratatar Martin Odeggard, quando ainda orientava o Borussia Dortmund, que "decidiu" rumar ao Real Madrid. Em entrevista exclusiva ao canal norueguês TV2, o atual treinador do Liverpool, deixou elogios ao agora médio do Arsenal."Gosto muito de Odegaard. Hoje em dia é fácil. Foi um bocado mais difícil no início da sua carreira, quando estava no Real Madrid. Depois parecia que poderia não vir a encontrar o caminho. Isso dececionou-me muito, porque queríamos contar com ele no Dortmund, quando ainda era muito jovem", confessou."Tivemos uma longa conversa quando Odegaard ainda era uma criança, juntamente com o seu pai. No fim, ele decidiu-se pelo Real Madrid", acrescentou Klopp.O médio estreou-se pela seleção principal da Noruega em 2014, com apenas 15 anos, e assinou contrato com os merengues em janeiro de 2015, proveniente dos noruegueses do Stromsgodset, tendo ainda ficado a par dos planos de Liverpool, Bayern Munique, Manchester United, Manchester City e Arsenal que já o seguiam."Não consegues imaginar quantos grandes talentos eu já vi ao longo dos muitos anos em que estou no futebol. Naquela época, Martin tinha 15 anos e já jogava na Eliteserien [1.ª Divisão] da Noruega. O mundo inteiro ficou louco", recordou Klopp, apontando o motivo que pensa ter levado Odegaard a recusar a oferta do Dortmund."Não tenho a certeza, têm de lhe perguntar, mas talvez eu tenha sido demasiado honesto daquela vez", admitiu, acrescentando: "Disse-lhe que ainda era uma criança, que ainda andava na escola e tudo isso. Queríamos criar um ambiente no qual ele pudesse crescer e desenvolver-se."Klopp aproveitou ainda para brincar com a situação. "Se comparares a cidade de Dortmund com a de Madrid, talvez eu também tome a mesma decisão", apontou, para depois abordar ainda o presente do médio do Arsenal, que domingo recebe o Liverpool para a Premier League."Até aos 15 anos, ele provavelmente não tinha passado por nenhuma dificuldade. Depois disso, teve muitas coisas contra ele. Isso fez dele a pessoa, o homem e o jogador que é agora. Estou muito feliz por se ter tornado o jogador que todos esperávamos. Na verdade, é ainda melhor do que isso, por assim dizer. Tem um papel importante num Arsenal incrivelmente forte. Ainda é jovem, lúcido e muito influente. Sinceramente, não posso dizer nada de negativo sobre ele. É um jogador de topo", reconheceu.