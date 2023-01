Jurgen Klopp não gostou da arbitragem no jogo que o Liverpool perdeu ontem com o Brentford, por, mas o treinador alemão dos reds diz que não vale a pena queixar-se.Klopp considerou que os jogadores do Brentford esticaram a corda em termos disciplinares e até falou com os árbitros sobre o assunto. "É a mesma coisa que falar para o meu microondas, não se obtém resposta. É sempre a mesma coisa.""Antes do início da época disseram-nos que os jogadores têm de ter cuidado porque os árbitros estão de olho. Mas vê-se que nestes jogos tudo é permitido, é tudo no limite. O árbitro e o VAR não disseram palavra", atirou Klopp no final do jogo, acrescentando não ter dúvidas que o juiz da partida, Paul Tierney, prejudicou a sua equipa. "Não faço ideia qual é o problema dele comigo. O árbitro tem de ser objetivo."Depois explicou: "O pretendo? Não espero que seja tudo a nosso favor, mas penso que uma falta é falta, um puxão é um puxão e um empurrão é um empurrão!"