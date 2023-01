Klopp e o golo anulado a Toti Gomes: «Consigo perceber o porquê de estarem chateados»

Liverpool e Wolverhampton anularam-se (2-2) na Taça de Inglaterra e terão de reagendar a partida para uma nova data para descobrir quem avançará em frente na competição. O duelo ficou marcado por algumas decisões polémicas por parte da equipa de arbitragem, um deles poderia ter dado o triunfo aos Wolves, mas o golo do português Toti Gomes acabou por ser anulado por suposto fora de jogo de Matheus Nunes.





Em declarações no final da partida, Jürgen Klopp elogiou a entrada dos seus jogadores, sublinhando que os problemas foram maioritariamente surgindo através dos contra-ataques liderados pelo internacional espanhol Adama Traoré. "Foi um bom início de jogo, dominante. Tivemos bons momentos de futebol e depois sofremos um golo que não deveria ter acontecido, mas todos nós sabemos quantas vezes o Alisson já nos salvou. Depois eles tiveram alguns contra-ataques, é sempre perigoso quando o Adama Traoré tem a bola. Pudemos assistir a isso. Retomámos com um fantástico golo, era tudo claro para nós o que tínhamos de mudar ao intervalo para criar-lhes mais problemas. Depois tivemos um desempenho dominante, antes de eles entrarem outra vez no jogo. A partir desse momento não conseguimos ganhar muitos duelos e eles causaram-nos grandes problemas. O empate foi infeliz", afirmou o técnico alemão.Já sobre o lance do golo anulado ao defesa português, Klopp mostrou-se benevolente com Julen Lopetegui e as queixas dos Wolves. "Não tenho certezas sobre o terceiro golo [dos Wolves]. Temos uma imagem onde pode parecer que está fora de jogo, mas consigo perceber o porquê de estarem chateados. Não queremos que o VAR só tenha um ângulo [das imagens dos lances]."