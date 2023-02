Klopp e o investimento recorde do Chelsea: «Não digo nada sem a presença do meu advogado...»

Klopp abordou esta sexta-feira, em conferência de imprensa, o investimento de mais de 300 milhões de euros do Chelsea em contratações durante o mercado de inverno, situação que deixou o técnico germânico "muito espantado"."Não digo nada sem a presença do meu advogado...não percebo esse lado do negócio, o que se pode fazer ou não se pode fazer. É muito dinheiro. É difícil perceber como é possível chegar a esses números. Fico muito espantado, mas também não é a minha função explicar porque acontece", disse.O Liverpool segue num surpreendente nono lugar da Premier League, já a 21 pontos do líder Arsenal.