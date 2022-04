Klopp e o jogo com o Benfica: «Temos de ter cuidado com a velocidade do Rafa»

Jürgen Klopp: «Queremos que o Benfica sinta que não quer jogar em Anfield» Jürgen Klopp: «Queremos que o Benfica sinta que não quer jogar em Anfield»

Klopp irritado com calendário e horário dos jogos em Inglaterra: «Tentamos espremer tudo...»

Jürgen Klopp fez esta terça-feira a antevisão do jogo de amanhã do Liverpool com o Benfica, da segunda mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões. Na Luz os reds venceram por 3-1."Não dou prioridade a outros encontros que não este. É super importante, ganhámos o primeiro por 3-1, depois defrontámos o City, mas não perdemos o foco. É um jogo muito importante e obviamente vamos tentar chegar às meias-finais. É isso que queremos mostrar amanhã.""Jogámos bem lá, gostei do jogo. O objetivo é sermos outra vez agressivos, num bom sentido, e defender bem. Sabemos mais sobre a forma como eles jogam, temos de defender bem. Temos de ter cuidado com a velocidade do Rafa... Estamos no intervalo, sabemos mais sobre o adversário, temos de ajustar as coisas e entrar outra vez."Se jogarmos uma meia-final da Liga dos Campeões... Estamos em três competições, com o City vimos como foi difícil. Tentamos 'espremer' tudo, tentamos manter-nos o máximo de tempo nas competições. Se não tivermos jogadores suficientes..."Assinou? Não? Não posso falar sobre isso, é treinador do PSV.""Um rapaz bem parecido e um bom jogador também. É muito bom, já o conhecia antes, claro, mas jogou bem connosco. É fisicamente forte, rápido, calmo a finalizar. Muito bom. Se se mantiver sem lesões terá uma grande carreira pela frente."