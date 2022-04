Klopp e o jogo com o Benfica: «Vamos usar as informações que o Jota e o Luis Díaz nos deram»

Jurgen Klopp fez esta segunda-feira a antevisão do jogo do Liverpool de amanhã, com o Benfica, na Luz (20h00), na primeira mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões."O Benfica é outro adversário. É uma das equipas com mais títulos em Portugal. Talvez não estejam na posição que querem no campeonato. Estão a progredir bem na Champions. É um adversário difícil. Conheço vários jogadores que estiveram na Bundesliga e na Premier League. É uma equipa de verdade. Temos de estar no nosso melhor. Temos o Jota e o Diaz, que são especialistas no futebol português. Estive com os jogadores de manhã, já partilhamos informações e vamos usá-las. O Díaz tentou, mas não percebemos uma palavra [risos].""Sim, absolutamente. O Curtis teve um inchaço, mas diminuiu.""Não julgo o meu tempo aqui pelos troféus. É pela forma como jogamos, a forma como desenvolvemos o nosso futebol e o estado em que o clube está. O clube está numa excelente situação.""É bom, nós desfrutamos. As sessões de trabalho são curtas. O encontro que tivemos foi mais importante do que a sessão de treinos. Estamos na situação em que sonhávamos no início da época. Sabemos que com um passo em falso podemos cair numa competição. Não há problema. Estamos sempre preparados para o próximo desafio.""Não é o único bom jogador, eles têm mesmo uma boa equipa. Mas sim, é um bom avançado. Faz parte do futuro do Uruguai. Não conheço bem a forma como jogam juntos ele, o Cavani e o Suárez. Mas é de topo. Não começou o último jogo porque esteve na seleção antes, mas estamos à espera que seja titular. Conheço muitos jogadores, "Há outros jogadores, como o Rafa, wow, o Julian Weigl, o João Mário, o Vertonghen e o Otamendi.""Há muita qualidade e experiência nesta equipa. É um desafio interessante. É assim que deve ser. Estou contente e expectante para este jogo.""O nível de performance é importante, a forma como ele junta os jogadores. É um período duro para o Salah e para o Mané, que estiveram ao serviço das seleções. Vemo-los todos os dias, não há nada para nos preocuparmos."