Klopp e o 'novo' cartão azul: «É dar mais oportunidades para o árbitro falhar...»

Depois de terem surgido notícias sobre a introdução de um cartão azul no futebol, no sentido de punir lances antidesportivos e protestos dos jogadores, excluindo-os da partida durante 10 minutos, a FIFA garante que tal medida não irá avançar tão cedo. "As informações sobre a aplicação do chamado cartão azul nos níveis de elite do futebol são incorretas e prematuras. Qualquer medida deste tipo, a implementar, deve ser limitada de uma maneira responsável aos níveis inferiores, uma posição que a FIFA pretende reiterar quando este tema for discutido com o IFAB a 2 de março", explicou o organismo máximo do futebol mundial.Já Jürgen Klopp criticou ontem a ideia. "Um novo cartão apenas iria dar mais oportunidades para o árbitro falhar. Este tipo de coisas só tornam tudo mais complicado", afirmou o técnico do Liverpool.