Klopp e o pouco tempo de utilização de Fábio Carvalho: «É óbvio que ele não está feliz»

Jürgen Klopp foi esta sexta-feira convidado, durante a conferência de imprensa de antevisão à partida com o Newcastle, adversário que o Liverpool conseguiu bater (2-1) na primeira volta da Premier League com um golo de Fábio Carvalho já nos descontos, a falar sobre o 'desaparecimento' do extremo internacional sub-21 português - não joga há um mês, desde 17 de janeiro.





"O Fábio [Carvalho] é um jogador muito jovem, um grande talento, absolutamente. Esteve bem nos jogos que fez connosco. Agora estamos naquela fase em que temos de fazer uma convocatória e ele não conseguiu entrar na última. É o que é, mas a verdade é essa. Ele não tem jogado muito porque, na minha ótica, precisávamos de jogadores com qualidades diferentes nos jogadores que iniciaram esses jogos ou até mesmo para entrar no decorrer. Basicamente é isso, ele não fez nada de errado. Ele melhorou imenso, evoluiu imenso, é um bom rapaz e dá-se bem com o grupo", começou por referir o treinador alemão.E continuou: "Está tudo bem, mas é óbvio que ele não está feliz. Neste momento não é algo que se note dentro de campo ou quando se olha para ele, mas consigo imaginar. É futebolista, quer jogar como todos mas não tem conseguido recentemente. Não é algo que ajude, mas é outra das coisas que se tem de enfrentar numa longa carreira. Para mim, parece que ele leva isso da melhor forma possível neste momento."Sem utilização desde 17 de janeiro, Fábio Carvalho não compete para a Premier League há mais de três meses, desde 12 de novembro de 2022, altura em que o Liverpool bateu o Southampton, por 3-1, na 16.ª ronda da Liga inglesa. Nesse jogo, o português esteve em campo apenas durante quatro minutos.