Klopp e o resultado histórico frente ao Man. United: «Toda a gente precisa de saber que ainda andamos cá»

Jurgen Klopp era, naturalmente, um treinador muito satisfeito após a goleada histórica, este domingo, do Liverpool diante do Manchester United (7-0) . Em declarações à Sky Sports, o alemão sublinhou a exibição "de topo" da sua equipa, e frisou que este pode ser o ponto de viragem para os reds."Não há palavras. Foi um jogo de futebol espetacular, algo fora do comum. Jogámos futebol de topo contra a equipa que estava em forma", começou por referir.E acrescentou: "O começo da 2.ª parte foi muito bom, e o final também. Isto é futebol, são coisas que podem acontecer. Era o empurrão que precisávamos. Coloca-nos na direção certa. Toda a gente precisa de saber que ainda cá andamos. Não foi isso que aconteceu por uns tempos, mas hoje foi o exemplo perfeito daquilo que podemos ser e daquilo que temos de ser daqui para a frente", concluiu.Com este resultado, o Liverpool sobe à condição ao 5.º lugar da Premier League, com 42 pontos. O Manchester United mantém a 3.ª posição, com 49.