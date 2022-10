Klopp e o "talento excecional" de Darwin: «Tem uma técnica muito boa»

Darwin Núñez estreou-se ontem a marcar em Anfield. Com uma bela cabeçada ao minuto 22, o ex-Benfica garantiu a vitória ao Liverpool na receção ao West Ham, por 1-0 , o mesmo resultado que os reds haviam conseguido com o City."É um talento excecional. Ainda tem tempo para se desenvolver, é jovem", começou por dizer Klopp sobre Darwin.E prosseguiu: "As corridas, a velocidade, o físico e a capacidade de finalização... Tem uma técnica muito boa. Às vezes, é apressado, mas estamos muito entusiasmados. Ele sentiu um pouco os músculos ao intervalo, mas estava tudo bem e, depois de cinco minutos [da 2.ª parte], estava um pouco preocupado com os sprints e bolas longas onde tem de esticar as pernas. Pensei que não podíamos correr esse risco", concluiu, abordando a substituição do jogador aos 57' da partida.