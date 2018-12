Klopp e os festejos do golo: «Não me consegui conter, acontece»

Com um golo mesmo ao cair do pano da autoria de Divock Origi, o Liverpool somou os três pontos após o triunfo por 1-0 no dérbi de Merseyside sobre o Everton de Marco Silva. Jurgen Klopp, treinador dos reds, falou em noite brilhante e num jogo com muitas oportunidades.''O jogo foi o que estávamos à espera, dificil para ambas as equipas, com várias oportunidades. Ambos demos muita luta. Foi a primeira grande luta desde que aqui estou no Liverpool. Eles são muito bons'', afirmou o treinador alemão que ainda comentou o golo de Origi após um erro crasso de Jordan Pickford aos 95 minutos de jogo: ''Foi um golo um pouco estranho, nem consigo imaginar o descontentamento do Everton. Foi uma noite brilhante.''No que toca ao festejo no momento do golo, Klopp não conseguiu esconder a sua euforia e culpou a intensidade da partida: ''Tive de pedir desculpa ao Marco, não quis desrespeitar ninguém mas não me consegui conter, acontece. Houve vezes em que marcámos tarde mas contive-me. Hoje devido à intensidade...Não sei o que fará a FA [Federação Inglesa] numa situação destas", concluiu.