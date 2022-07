Klopp elogia Fábio Carvalho e Darwin: «Estiveram muito bem»

Jürgen Klopp deixou elogios a Fábio Carvalho e Darwin Núñez após a vitória do Liverpool sobre o Crystal Palace (2-0), no segundo particular de pré-época dos reds. Tanto o internacional sub-21 português como o avançado uruguaio entraram na segunda parte."Estiveram bem, muito bem. Mas não me parece que faça muito sentido falar em individualidades. Não tenho a certeza mas já usámos 32 jogadores e gostei de todos, sinceramente. Foi futebol como deve ser, a nossa pressão foi muito efetiva. Mas ainda é cedo. É verdade que não temos muito tempo e daqui a duas semanas defrontamos o Manchester City [n.d.r.: Supertaça inglesa, no dia 30], portanto não podemos desperdiçar a preparação. Estamos aqui a tentar aproveitar cada minuto de treino", afirmou o treinador dos reds ao site do clube após o encontro, realizado em Singapura.