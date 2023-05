Klopp em defesa de Darwin: «Teve tempo para se adaptar no Benfica...»

O Liverpool tem esta segunda-feira um duelo importantíssimo, em casa do Leicester, para continuar a sonhar com os lugares da Champions. Na antevisão, Jürgen Klopp admitiu que na próxima época quer voltar a lutar com o Man. City pelo título, isto antes de sair em defesa de Darwin, muitas vezes criticado por culpa da falta de eficácia."Marcou 15 golos. É um registo razoável. Ele teve tempo para se adaptar no Benfica e a língua não era tanto uma questão como é aqui em Inglaterra. Sei que ele pode ajudar-nos ainda mais no futuro", frisou o técnico do Liverpool.