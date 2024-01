Klopp explica saída do Liverpool: «Preciso de descobrir como ter uma vida normal»

Jürgen Klopp compareceu esta sexta-feira numa conferência de imprensa onde explicou a decisão de deixar o Liverpool no final da temporada "Com toda a responsabilidade que este cargo traz, precisas de estar sempre no topo. Faço isto há 24 anos e já disse antes, quando tens a carreira que tenho... Percebi que os meus recursos não são intermináveis e preferi dar tudo esta temporada para depois fazer uma pausa ou parar. Já não somos novos, já não saltamos tão alto como saltávamos. É o que é", começou por explicar o treinador alemão.E acrescentou: "Não foi uma coisa em que pensei de propósito, mas quando comecei a pensar realmente nas coisas... Não posso estar mais num nível de topo e preciso de dizer isso às pessoas. E foi isso que transmiti ao clube. Acho que toda a gente acredita em mim, porque amo realmente o clube. Estou convencido de que é a decisão correta"."Foi um alívio ter tomado esta decisão. Não sabia que me ia sentir assim, mas acabou por acontecer. É um misto de emoções. Hoje falei com os jogadores e essa foi uma das coisas importantes que tive de fazer. Não sei o que os adeptos acham da decisão, mas a reação dos jogadores foi muito boa. Estou aqui a 100% e hoje respondo às questões que quiserem, estou muito focado no resto da temporada. É a coisa certa a fazer e penso ter sido no momento certo, o clube precisa de tempo para resolver o futuro enquanto estamos a viver o presente"."Os jogadores não fizeram muitas perguntas. Falei com todos e depois falei com alguns em particular. Temos uma relação muito forte. Somos profissionais. Os rapazes veem as coisas como elas são. Estiveram muito bem no treino, animados. Não fizeram uma festa quando lhes disse isto, claro"."No futebol, temos algumas caras que fazem um trabalho incrível e que as pessoas não veem tanto. Parece que faço o trabalho todo, mas não faço. O que construímos nos últimos oito anos e meio foi uma estrutura muito forte nos bastidores para que tudo vá na direção certa. E essa é uma das razões pelas quais eu posso sair. A última coisa que o clube precisa é de um 'velho' a ir embora e a dizer 'precisam deste e deste'. Desejo o melhor para este clube"."Amo esta equipa, a maneira como reagimos a diferentes momentos. Mas o planeamento... Vocês podem achar que o mercado de transferências é só o mercado de transferências, mas é o momento em que finalmente podemos finalizar as coisas. A pré-temporada é muito importante, e eu já o fiz tantas vezes... Tive seis conferências de imprensa por semana durante tantos anos. Não tenho qualquer problema convosco, mas mal posso esperar pelo momento em que posso deixar de o fazer. Treinar uma equipa como o Liverpool é tão importante para tanta gente. É energia, emoção, relações. São coisas que requerem total dedicação. Com todas as coisas boas e com todas as coisas más, é assim que sou. Se não consegues mais, tens de parar. Não o disse passado um ano, dois, três, quatro ou cinco. Estava plenamente confiante que ia conseguir continuar até 2026..."."Não consigo pensar nisso agora, não me consigo lembrar de certas coisas. No meu mundo, as melhores memórias ainda estão por chegar. Foram tantos momentos que provavelmente acabaria por mencionar o errado. Até agora, não tenho arrependimentos. Tenho muitas memórias especiais. Se culparem alguém por não ganharmos mais vezes a Liga dos Campeões, ou por não ganharmos outras coisas, culpem-me. Eu sou o responsável. Nunca quis tanto viver a minha vida, nunca pensei nisso. Sempre pensei que estava tudo bem, mas agora já não está. O que vai acontecer no futuro? Não sei. Mas não vou treinar clubes nem seleções no próximo ano, nunca mais vou treinar uma equipa inglesa - e isso posso prometer"."Não, não. Não sabia que isso tinha acontecido com ele. Respeito muito Alex Ferguson e não sei o que aconteceu nessa ocasião, mas pensei muito nisto. A certa altura precisei de tomar uma decisão. Se ganharmos ou não ganharmos títulos? Não vai mudar nada"."Espero que aceitem a minha decisão. Não consigo agradecer agora, são coisas que vão acontecer eventualmente. Espero que não me interpretem mal, precisamos de todo o apoio para os jogos que faltam"."Não, não sei ter uma vida normal. Preciso de descobrir como fazer isso".