O jornalista italiano Fabrizio Romano, especialista em transferências, avançou no seu podcast intitulado 'Here We Go' que Renato Sanches pode ser o eleito de Jurgen Klopp para substituir Georginio Wijnaldum no plantel dos reds.





O holandês tem contrato até ao final desta temporada e ainda não aceitou renovar. Por isso o clube já olha para o mercado e o bom momento que o internacional português tem vivido no Lille não passou despercebido aos olhos do treinador alemão do Liverpool.No entanto, avança ainda Fabrizio Romano, a transferência, a realizar-se, será apenas no verão. A prioridade dos reds neste momento passa pela contratação de um defesa central, uma posição que ficou manifestamente desfalcada depois das lesões de Van Dijk, Joe Gomez e Joel Matip.