Klopp quer "ver o Darwin do Benfica": «Nem com meio cérebro podem duvidar do potencial»

O falhanço de Darwin Núñez no primeiro particular pelo Liverpool, na derrota frente ao Manchester United (4-0), deixou preocupados alguns adeptos dos reds mas Jürgen Klopp, voltando a abordar a adaptação do avançado contratado ao Benfica, tranquilizou os simpatizantes do clube."Agora pertence-nos e faremos tudo não só para vermos novamente as coisas que ele fez no Benfica, como mais além. Tenho a responsabilidade de ajudar o Darwin a estar à altura do seu potencial mas estou totalmente calmo. Sei como é com os avançados, quando falham um golo diz-se logo 'oh meu Deus, ele falhou isto'. Posso garantir que não será o último, nem para ele nem para nenhum avançado no Mundo. Por vezes falham, faz parte. Foi apenas um jogo (...). Nem com meio cérebro podem duvidar do potencial de Darwin. Agora só temos de o ajudar o mais depressa possível a cumprir esse potencial", disse o treinador do vice-campeão europeu, numa conferência de imprensa em Singapura."Não estou, de todo, preocupado. A avaliação geral costuma ser 0,0% revelante. Todos sabemos que é uma piada e que algumas pessoas tentam apanhar situações em que os jogadores não estiveram bem", acrescentou.