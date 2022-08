Klopp rendido a Darwin: «Agora toda a gente vê que é um avançado a sério»

Jürgen Klopp lamentou, em entrevista à 'Sky Sports', que os adeptos do Liverpool tenham ficado "com uma má impressão" de Darwin assim que o avançado chegou a Inglaterra, frisando que o uruguaio é uma mais-valia para os reds."Há cinco semanas, quando começámos a pré-época e ele fez o primeiro jogo, as pessoas ficaram com uma má impressão. Nós não ficámos com essa ideia, mas é de loucos o quão rápido as pessoas julgam os outros! Imaginem que alguém nos fazia isso no primeiro dia de trabalho e nos dizia que não tínhamos uma segunda oportunidade... íamos logo embora!", começou por dizer o alemão.E acrescentou, deixando elogios ao ex-Benfica. "Agora toda a gente consegue ver que ele é um avançado a sério. Ótimo para nós e para ele. É muito difícil de marcar e diferente do que já temos. É muito mexido e tem muita energia. Fisicamente é muito forte e tecnicamente é muito bom. As pessoas não podem dizer: 'Vá lá, tens de dar 100 por cento mal chegas aqui'. É preciso o jogador adaptar-se e é isso que estamos a fazer com ele neste momento. É engraçado, porque quando vencemos o Manchester City no início da temporada [Community Shield] toda a gente perguntava: 'Será que o Haaland vai marcar?'", rematou.