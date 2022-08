Klopp: «Sei que soa ridículo, mas devíamos ter ganho este jogo»

Jürgen Klopp mostrou-se "preocupado" com a situação na tabela classificativa do Liverpool após a derrota (1-2) em Old Trafford, diante do rival Manchester United. Em declarações no final do encontro, o treinador alemão dos reds realçou a entrada agressiva que os jogadores do United tiveram no encontro, lamentando as várias infelicidades que a sua equipa teve durante os 90 minutos, incluindo o suposto golo em fora de jogo de Rashford.

"O Manchester United entrou com muita agressividade, ficou muito claro o que iria acontecer. Foram mais agressivos do que nós desde o início e fizeram um remate ao poste também cedo no jogo. Depois, eles marcaram e a partir daí conseguimos pegar no jogo e jogarmos da forma que realmente queríamos. Temos sido infelizes nestas situações contra um adversário como o Manchester United, teria sido benéfico para nós se tivéssemos ido para o intervalo com um 1-1 no marcador. O segundo golo não nos ajudou, mas depois do nosso golo tornou-se num jogo frenético. Este não era, definitivamente, o resultado que pretendíamos", começou por dizer o técnico dos reds, em declarações citadas pela 'BBC Sport'

Elevado número de remates para um jogo em Old Trafford e o suposto golo 'ilegal' de Rashford

"Quando conseguimos acalmar o nosso jogo conseguimos executar vários remates, algo que não é assim tão normal num jogo em Old Trafford. Deveríamos ter aproveitado melhor esses momentos. Na segunda parte o De Gea fez uma defesa fantástica, se tivéssemos marcado o jogo teria 'virado', mas acabámos por não ter tempo e poder físico suficiente para no final mudarmos o rumo das coisas. Tivemos de andar atrás do resultado e não é dessa forma que queremos estar nos jogos. Torna-se tudo mais difícil. O segundo golo [apontado por Rashford] é difícil de aceitar, estava fora de jogo, mas temos de trabalhar com isso."

Boletim clínico não deixa Klopp ficar descansado

"Estamos a atravessar uma situação complicada em termos de lesões, tivemos durante toda a semana cerca de 14 ou 15 jogadores séniores disponíveis e tivemos de assegurar que nenhum deles se lesionasse antes deste jogo. Devíamos ter ganho este jogo, sei que dito agora soa ridículo mas é o que penso. Estou preocupado com a nossa situação, mas é o que é. Agora vamos preparar-nos para o Bournemouth e Newcastle", terminou.