Klopp sobre a lesão de Diogo Jota: «Não parece bom...»

Jurgen Klopp mostrou-se algo preocupado com a lesão de Diogo Jota, sofrida no jogo deste sábado, diante do Brenford. O Liverpool goleou (4-1), cimentou a liderança na Premier League mas viu o internacional português e Curtis Jones saírem lesionados."Mas não parece bom para nenhum deles", reconheceu o treinador alemão dos reds no final da partida.Jota, segundo o 'Liverpool Eccho', saiu do estádio de muletas e com uma ligadura no joelho esquerdo. O português deixou o campo de maca, depois de num lance fortuito Norgaard lhe ter caído da perna. Já Curtis Jones também deixou Brentford de muletas e com uma bota protetora no pé esquerdo.Já no que diz respeito ao jogo, Klopp mostrou-se satisfeito com o desempenho da equipa. "O que os rapazes fizeram após 15 ou 20 minutos minutos foi excecional, frente a uma equipa montada para nos chatear. Olhando para as estatísticas, eles tiveram 18 faltas e nós quatro, isto não pode ser. Tivemos 18 lances de bola parada em que a bola foi lançada para a nossa área, precisávamos de gente e sorte nesses momentos e também do guarda-redes, que fez um jogo incrível. Fizemos um bom jogo a partir de certo momento e controlámo-los o máximo possível. Estamos mesmo felizes."