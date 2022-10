Klopp sobre a lesão de Diogo Jota: «Se ele fica no chão é porque não é bom»

Diogo Jota abandonou o relvado de Anfield, já nos instantes finais do duelo entre Liverpool e Manchester City, em cima de uma maca, um sinal que para Jürgen Klopp acaba por ser preocupante. "Ele sentiu muita dor naquele momento, mas não faço ideia do quão mau poderá ser. Se ele fica no chão é porque não é bom", atirou o treinador alemão em declarações citadas pela 'BBC Sport' no final da partida.Sobre o jogo, Jürgen Klopp salientou o ritmo "incrivelmente intenso" colocado pelas duas equipas, destacando a competência defensiva dos seus jogadores. "O resultado é perfeito. Foi uma exibição muito, muito boa e um jogo incrivelmente intenso. Defendemos a um nível incrivelmente alto durante quase 99 minutos. Eles tiveram algumas oportunidades, mas especialmente dentro da grande área estivemos bem. Foi realmente importante para nós hoje. Mostrámos hoje o que somos capazes de fazer", afirmou, comentando o lance do golo de Salah: "Alisson tem uma perceção sensacional e o Mo foi brilhante. Ele poderá falhar uma situação, mas não falha duas iguais. Os golos decidem um jogo, mas houve muitos bons momentos de futebol hoje, contra uma equipa que diria que é a melhor do mundo."