Klopp sobre Darwin: «Golos são a melhor forma de acabar com as discussões e comentários»

O Liverpool conquistou este sábado a Supertaça de Inglaterra ao bater (3-1) o campeão inglês e rival Manchester City, num encontro em que Darwin Núñez foi totalmente determinante ao conquistar um penálti e ainda estrear-se a marcar em jogos oficiais pelos reds sentenciando o resultado final do jogo.

Em declarações no final da partida, Jürgen Klopp falou sobre a dificuldade de as equipas manterem os índices físicos sempre elevados, salientando a boa entrada dos jogadores que acabaram por ficar de fora das opções iniciais para o encontro, um deles era o ex-avançado do Benfica, que entrou aos 59 minutos para o lugar de Roberto Firmino.

"O início do jogo foi bom, muito bom na verdade. Rapidamente veio ao de cima a qualidade dos jogadores e das duas equipas, que desde o início sentiram que a intensidade entre um jogo de pré-temporada e um valer é completamente diferente. Foi muito difícil ultrapassar essa diferença [em termos físicos] hoje, mas as duas equipas conseguiram fazê-lo, ainda com recurso às seis substituições, o que foi fantástico. Gosto deste arranque, mas também do impacto que os rapazes que entraram tiveram no jogo. É verdade que jogámos bem, mas pudemos marcar a diferença porque conseguimos manter algo o nível de energia e isso deve-se aos jogadores que entraram no jogo. Foi um bom jogo para ser apreciado", começou por dizer o treinador do Liverpool, em declarações à 'beIN Sports' no final do encontro.

Já sobre Darwin Núñez, Klopp limitou-se a elogiar o impacto que o uruguaio teve no jogo, afirmando que os golos acabam por ser a melhor forma para acabar com as críticas que, de vez em quando, vai recebendo nas redes sociais. "Sim, sim. Claro que é importante [estrear-se a marcar em jogos oficiais e conquistar o primeiro título pelo Liverpool]. Com todo o alarido que existe sempre que se contrata um avançado, o preço que custam e todo esse tipo de coisas, os golos acabam por ser a melhor forma de acabar com esse tipo de discussões e comentários. Ele não se limitou apenas a marcar, fez basicamente um pouco de tudo. Conquistou um penálti, teve uma grande oportunidade após um passe de Henderson, mas o Ederson 'agiganta-se' na saída e consegue fazer a defesa. Mas sim, foi bom", terminou.