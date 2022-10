Klopp sobre Diogo Jota: «Quando o vi de muletas... tive de lhe dar um abraço»

Jürgen Klopp voltou esta sexta-feira a falar da lesão de Diogo Jota, que afastará o português do Mundial'2022, revelando mesmo o momento algo emocionante no qual encontrou o português de muletas. Aí, revela, sentiu necessidade de abraçar o jogador luso, que no momento 'apenas' lhe queria apertar a mão."É um rapaz incrivelmente forte, sendo sincero, é inacreditável. Quando o vi ontem de muletas e ele quis apertar-me a mão, tive de dar-lhe um abraço. Disse-lhe 'é mais por mim do que por ti, para ser sincero'. Porque é mesmo uma pena. Como aconteceu, que tenha acontecido, quando aconteceu... tudo isso. Mas ele é incrivelmente forte. É um modelo a seguir nesse aspeto. É daqueles que encara as coisas como 'já não posso mudar nada, por isso vamos lá trabalhar a partir daqui'", declarou o alemão, ao site oficial do Liverpool."Mas, sim, vamos apoiá-lo o máximo que conseguirmos, mas sabemos bem o quão solitárias são as fases de recuperação, porque passas muito tempo em reabilitação, mas depois há também o tempo que passas em casa. Mas sabemos que, com a criança, a sua mulher e os seus cães, está em boas mãos. Vai demorar o seu tempo, mas como já disse noutras situações, vamos esperar por ele como uma boa mulher espera pelo seu marido que está na prisão", concluiu, bem ao seu jeito - recordando uma frase que tinha dito em 2020, na altura sobre Van Dijk