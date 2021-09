Klopp sobre FC Porto: «Normalmente é campeão ou 2.º em Portugal. Uma grande, grande equipa»

Jürgen Klopp não tem dúvidas que o grupo B (onde constam também FC Porto, Milan e Atlético Madrid) é o mais forte que irá defrontar na Liga dos Campeões desde a sua chegada a Liverpool, comparando-o ao grupo que enfrentou, ainda como treinador do Borussia Dortmund, na edição 2013/14, que terminou com os aurinegros a perderem na final para o Bayern Munique.





"É o grupo mais forte que tivemos desde a minha chegada ao Liverpool, sem dúvida alguma. Em 2013, no Borussia Dortmund, também tivemos um grupo mesmo 'à Champions League'. Tínhamos Manchester City, Real Madrid e Ajax [como adversários] - um grupo de verdade! As pessoas questionaram: 'Como é que conseguirão passar?'", recordou o técnico alemão dos reds, na conferência de imprensa na antevisão ao jogo desta quarta-feira frente ao Milan.Jürgen Klopp aproveitou o momento de análise ao grupo para justificar o porquê de ser um defensor do atual formato da competição mais importante dos clubes europeus.

"O quê que isto dá à competição? Passam duas grandes equipas [à fase a eliminar da Liga dos Campeões] e uma terceira equipa forte irá para a Liga Europa, isso é uma certeza! Eu nunca entendi porquê que as pessoas falam sobre alterações na Liga dos Campeões. Eu gosto da forma como está atualmente, dos seus moldes, e este grupo mostra-nos que não haverão jogos em que as pessoas pensarão: 'Será que eu realmente quererei ver este jogo?'. Este grupo vai ser entusiasmante desde o primeiro ao último segundo. Nada ficará decidido cedo. E isso manter-nos-á alertas, o que é algo que realmente queríamos", atirou, antes de deixar rasgados elogios à equipa atualmente orientada por Sérgio Conceição.

"O FC Porto normalmente é campeão ou segundo classificado em Portugal - uma grande, grande equipa. O Milan tem uma grande história e atravessa atualmente um dos melhores momentos nos últimos anos. Isto é digno da Liga dos Campeões. É a forma exata de como gostamos de futebol", terminou.