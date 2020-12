Lesão afasta Diogo Jota por dois meses

Diogo Jota vai estar afastado dos relvados durante dois meses, apurou Record. O avançado do Liverpool sofreu uma lesão num joelho no jogo com Midtjylland, esta semana, na Liga dos Campeões.





O português, de 24 anos, trocou o Wolverhampton pelo Liverpool esta época. Soma 17 jogos e 9 golos ao serviço do campeão inglês.