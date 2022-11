Liverpool à venda: grupo que detém os reds já fala em interessados

A FSG (Fenway Sports Group), dona do Liverpool, anunciou esta segunda-feira que colocou o clube inglês à venda.Segundo comunicado divulgado pelo 'The Athletic', a FSG refere que "tem recebido frequentes amostras de interesse de terceiros em tornarem-se acionistas" dos reds, e que "mediante os termos e condições certas", iriam ponderar a venda do clube.A FSG, recorde-se, é dona do Liverpool desde 2010. Desde a aquisição, o Liverpool contratou Jurgen Klopp para treinador da equipa principal e conquistou, em 2019/20, o primeiro título da Premier League em 30 anos. Refira-se que a FSG também é dona dos Boston Red Sox, equipa de basebol, e dos Pittsburgh Penguins, de hóquei."Recentemente, houve várias alterações de proprietários em clubes da Premier League e, inevitavelmente, somos questionados regularmente acerca da nossa posse no que diz respeito ao Liverpool."Recebemos frequentemente manifestações de terceiros que desejam tornar-se acionistas do Liverpool. Como já referimos antes, sob os termos e condições certos, consideraríamos novos acionistas caso fosse do melhor interesse do Liverpool enquanto clube."A FSG continua totalmente comprometida com o sucesso do Liverpool, tanto dentro como fora de campo".