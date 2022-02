Liverpool bate Cardiff e avança na Taça de Inglaterra com Luis Díaz e Jota em destaque

O Liverpool recebeu e venceu (3-1), este domingo, o Cardiff em jogo da Taça de Inglaterra, e com Luis Díaz e Jota em destaque. O antigo extremo do FC Porto não se estreou a titular nos reds, mas entrou aos 58 minutos e apenas 10 minutos depois, aos 68', esteve diretamente envolvido no lance do segundo golo da equipa da casa, num lance de insistência na linha de fundo onde conseguiu segurar a bola dentro de campo, fazendo um passe atrasado para a finalização de Minamino.Quem também esteve em bom plano foi Diogo Jota. O português inaugurou o marcador aos 53 minutos, com um potente cabeceamento após livre de Alexander-Arnold para a grande área. Harvey Elliott fez o terceiro dos reds aos 76', pouco tempo antes de Colwill (80') reduzir a desvantagem do Cardiff e devolver alguma esperança à formação de Steve Morison.