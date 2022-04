Liverpool corre atrás de substituto para Salah e negoceia jovem promessa alemã

A renovação de contrato de Salah com o Liverpool continua a ser, segundo o mesmo, um "assunto delicado" , mas os reds não perdem tempo e, de acordo com a 'Sky Sport Germany', encontram-se em negociações com o Salzburgo por uma jovem promessa para substituir o egípcio.Trata-se de Karim Adeyemi, avançado alemão de apenas 20 anos que também tem no Borussia Dortmund uma parte interessada. O jovem, que na presente temporada apontou, até ao momento, 20 golos em 38 jogos - em todas as competições -, estará a ser negociado por cerca de 42 milhões de euros.Recorde-se que três dos principais pilares do ataque do Liverpool - Salah, Roberto Firmino e Sadio Mané - terminam contrato em 2023.