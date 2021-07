Liverpool entra na corrida por Renato Sanches: Klopp elege português para o lugar de Wijnaldum

O jornal francês 'L'Équipe' avança esta segunda-feira que o Liverpool está interessado em Renato Sanches, médio português do Lille que também se encontra na mira do Arsenal.





O jogador foi um dos destaques do clube francês na última época, que conquistou o título em França, e as exibições no meio-campo de Portugal durante o Europeu acabaram por chamar a atenção dos dois clubes ingleses.O jornal francês adianta ainda que Jurgen Klopp vê o médio luso como uma boa solução para colmatar a vaga deixada em aberto por Georginio Wijnaldum, que não quis renovar e já assinou pelo PSG.O jogador, de 23 anos, jogou em Inglaterra, no Swansea (então treinado por Carlos Carvalhal), em 2017/18, numa temporada em que não foi particularmente bem sucedido. Estava emprestado pelo Bayern Munique.Em França, Renato Sanches acabou por se sagrar campeão e deu um novo impulso à carreira.