Liverpool oficializa Ozan Kabak

O Liverpool anunciou esta segunda-feira a contratação de Ozan Kabak, defesa-central de 20 anos, que chega a Anfield por empréstimo do Schalke 04 até ao final da temporada.





Internacional pela Turquia, Kabak vai utilizar o número 19 no Liverpool. Esta época, soma 14 jogos pelo emblema de Gelsenkirchen.A contratação do internacional turco de 20 anos foi apoiada por David Wagner, ex-treinador do emblema alemão onde atua Gonçalo Paciência e amigo do técnico dos reds, Jürgen Klopp. "O Dave foi muito, muito positivo acerca dele. Só tem 20 anos e o Schalke está infelizmente numa má posição neste momento. Para ele, penso que é um momento muito bom para fazer a mudança porque, como todos os jogadores no mundo, precisas de uma equipa estável à tua volta e é isso que lhe podemos dar", afirmou o treinador alemão do Liverpool.Com estas novas adições ao plantel, os reds reforçam o setor defensivo muito castigado por lesões esta temporada, com Virgil van Dijk, Joel Matip e Joe Gomez na lista de indisponíveis, assim como o internacional português Diogo Jota.