Liverpool paga quase 1 milhão de euros por jovem de 14 anos

O Liverpool garantiu a contratação do jovem defesa central Harvey Owen ao Wolverhampton, por uma verba próxima do milhão de euros (933 mil euros, para sermos mais exatos). Um montante 'normal' para os reds, mas aquilo que chama a atenção é mesmo o facto do defesa ter apenas... 14 anos!De acordo com o 'Daily Mail', o acordo entre os dois clubes já estava fechado desde maio, mas apenas agora o negócio foi oficializado e o jogador assinou contrato. Segundo a mesma publicação, o Liverpool até poderia ter garantido o jogador por via judicial por uma verba bem mais baixa, mas optou por seguir o procedimento 'normal', confiando no potencial do jogador para fazer este avultado investimento.No Instagram, Owen partilhou uma foto sua em Anfield e mostrou-se radiante com o passo dado. "Muto feliz por assinar com o Liverpool, mal posso esperar para começar. Obrigado a todos os que me ajudaram a chegar hoje aqui e também ao Wolves, por me ter apoiado ao longo da minha carriera", escreveu o jovem, que inicialmente jogará ao serviço dos Sub-16.