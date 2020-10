Liverpool pode perder Van Dijk para o que resta da época

O dérbi de Merseyside não acabou com o resultado que o Liverpool pretendia (empate a dois golos) e para piorar as coisas os reds viram ainda Virgil Van Dijk, uma das suas estrelas, sair devido a lesão aparentemente grave após uma violenta entrada de Jordan Pickford. Segundo a imprensa inglesa, o holandês arrisca mesmo não voltar a jogar esta temporada, já que se suspeita de um problema ligamentar no joelho esquerdo, algo que a confirmar-se deixará efetivamente o jogador fora de ação por um longo período de pelo menos sete meses.





Tremendo lo de Pickford ante Van Dijk, el central del Liverpool sufrió la rotura de ligamentos !! pic.twitter.com/ZhIn1HZgQ8 — MAGIDERIVER ? ? (@RIVERMAGIDE) October 17, 2020

Sem adiantar grandes pormenores, até porque os resultados dos exames ainda não eram conhecidos, Klopp mostrou-se pronto para o pior. "Não é nada bom. O Virgil jogou tantos jogos de seguida e o facto de não poder continuar é porque não é algo bom".Para lá da lesão de Van Dijk, num lance do qual não resultou qualquer punição a Pickford (supostamente por a jogada estar invalidada por fora de jogo), os reds saíram de campo a queixar-se ainda de uma ação de Richarlison em Thiago. Nesse lance, o avançado do Everton viu mesmo o cartão vermelho e deixou o espanhol queixoso - apesar de ter jogado o tempo todo. Após a partida, Klopp também falou dessa situação e assumiu que, tal como o holandês, aguarda os resultados dos exames.A situação a envolver Richarlison e Thiago levou a muitas críticas e o avançado dos toffees viu-se mesmo obrigado a sair a público para pedir desculpas. "Todos os que conhecem o meu passado sabem que não sou um jogador violento. O que aconteceu hoje foi uma fatalidade, devidoo à minha máxima dedicação. Não entrei nesse lance com intenção de magoar o Thiago. Quando vi que o ia atingir, recolher o pé e acabei por atingi-lo de passagem no joelho, o que acabou por inevitável em face da rapidez da jogada", justificou o dianteiro.