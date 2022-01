O Liverpool prepara-se para, depois da contratação de Luis Díaz , fazer uma última investida no mercado. O alvo é Fábio Carvalho, médio ofensivo de 19 anos do Fulham que nasceu em Portugal.Segundo o jornalista Fabrizio Romano, os dois clubes já terão chegado a acordo por 7 milhões de euros, faltando apenas decidir a "estrutura do negócio", como o pagamento de prestações. O Fulham deseja, porém, que o jogador se mantenha no plantel até ao final da temporada, apesar de estar prestes a acertar a venda.Recorde-se que Fábio Carvalho já gerou cobiça de outros clubes , como o Real Madrid ou o West Ham.