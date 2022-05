«Luis Díaz atira-se sem medo para cima dos rivais quem quer que eles sejam»

Klopp elogiou a mentalidade do Liverpool na 2ª parte do jogo com o Villarreal ( vitória por 3-2 ) e Luis Díaz. "Esta noite está ao nível das recuperações ante o Dortmund ou o Barcelona. Díaz teve um impacto incrível! Não lhes posso contar o que disse exatamente aos jogadores no intervalo. Lembrei-lhes que era preciso jogar futebol", frisou o técnico do Liverpool, que esta época já conquistou a Taça da Liga, estando nas finais da Champions e FA Cup e... a lutar pela Premier.Van Dijk revelou a cartilha de Klopp ao intervalo e elogiou Díaz. "Klopp pediu-nos para jogar ‘à Liverpool’. O Díaz atira-se sem medo para cima dos rivais quem quer que eles sejam", disse o central, enquanto Salah referiu: "Quero acabar a época com 40 golos e o ‘quádruplo’ (quatro troféus). E quero defrontar o Real na final!"Já Emery mostrou-se resignado. "Roçámos a excelência mas ficámos sem forças. Mostrámos que não éramos meros convidados nas meias-finais", disse o técnico do Villarreal.