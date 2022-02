Luis Díaz: «Estou muito feliz por poder estar aqui e representar este clube fantástico»

Luis Díaz falou esta sexta-feira pela primeira vez como jogador do Liverpool. Em entrevista exclusiva aos canais de comunicação do clube, o extremo internacional A pela Colômbia mostrou-se "muito feliz e orgulhoso" por poder fazer parte do histórico emblema inglês, assumindo já ter trocado algumas palavras com os novos companheiros de equipa.

"Antes de mais, quero agradecer pela forma como me receberam. Estou muito feliz e orgulhoso por poder estar aqui nesta grande equipa e representar este clube fantástico. Não estou cá há muito tempo, mas do pouco tempo que estive com os meus companheiros já deu para trocar algumas impressões com grandes jogadores e referências deste clube. Para mim, é um orgulho partilhar o balneário e ter a oportunidade de jogar com eles. Estou muito feliz e contente por estar aqui", atirou.