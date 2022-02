Luis Díaz explica por que escolheu o Liverpool e como os jogos na Champions foram decisivos

Luis Díaz concedeu esta sexta-feira a primeira entrevista como novo jogador do Liverpool. O extremo colombiano assinou pelos reds no último dia do mercado de transferências de janeiro, num negócio que rendeu ao FC Porto 45 milhões de euros.





Em declarações ao canal do clube, Luis Díaz explicou por que escolheu o Liverpool para prosseguir a carreira desportiva e como os jogos pelo FC Porto diante dos reds na fase de grupos da Liga dos Campeões acabaram por ter influência na escolha."Sim, para mim [o Liverpool] é a equipa perfeita e a minha decisão em vir para aqui foi um pouco baseada nisso mesmo [nos duelos entre o FC Porto e o Liverpool na fase de grupos da Liga dos Campeões]. Sabia que o estilo de jogo da equipa também poderia ajudar-me. Este é um momento muito importante para mim e estou focado a 100% em estar disponível e totalmente preparado para mostrar aquilo que sei dentro de campo", começou por dizer o extremo internacional A pela Colômbia, em declarações ao LFCTV.

Luis Díaz não esconde o entusiasmo em poder ser treinado por alguém com o "estatuto" de Jürgen Klopp. "Sim, claro que sim. Entusiasma-me imenso saber que vou ter um treinador com este estatuto. Foi possível ver, nas duas vezes que defrontei o Liverpool com o FC Porto, que se podia dizer que ele era uma boa pessoa, não apenas no lado desportivo, mas também porque ele se importa com o lado pessoal dos jogadores também. No início, haverá um período de adaptação e uma oportunidade de crescer ao lado dos meus companheiros de equipa, do treinador e da sua equipa técnica. Tal como disse, ele vai ajudar-me muito, então estou muito feliz por estar aqui a compartilhar esta experiência com ele. Espero que tudo isto me ajude na minha carreira como jogador profissional", atirou.



Adepto assíduo do Liverpool na Liga dos Campeões, Luis Díaz assume tentar ver sempre os jogos mais importantes dos reds na Premier League, apesar de na altura em que seguia a equipa pela televisão estava "mais focado no FC Porto". "Jogos do Liverpool é um pouco difícil de dizer quantos observei - penso que assisti cerca de cinco jogos esta temporada. Eu vi todos os jogos do Liverpool na Liga dos Campeões, mas eu estava mais focado no FC Porto durante esse tempo. Eu tento sempre ver os grandes jogos do Liverpool quando posso porque eles normalmente estão sempre envolvidos nos melhores jogos - e a Premier League, obviamente, tem muitos jogos importantes."



O novo número 23 dos reds mostrou-se ainda ansioso por poder representar o Liverpool na Liga dos Campeões e de voltar a experienciar uma noite na Liga milionária em Anfield, agora como jogador do emblemático clube inglês. "Estarei certamente muito feliz quando esse momento chegar, poder estar em campo e jogar na Liga dos Campeões por um clube tão grande como o Liverpool e poder defrontar também outros grandes clubes. Será certamente um momento de grande orgulho para mim. Estar num Anfield completamente cheio também, já tive a oportunidade de sentir isso quando vim aqui anteriormente pelo FC Porto. Podes sentir verdadeiramente a atmosfera e como o público vive intensamente os jogos. Vai ser, tal como eu já disse, um momento de grande orgulho e de extrema felicidade para mim viver tudo isso juntamente com a equipa", terminou.