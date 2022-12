Luis Díaz já treina sem limitações

O ex-FC Porto Luis Díaz voltou ontem aos treinos no Liverpool, ultrapassada está a lesão num dos joelhos que o afastava dos relvados desde 9 de outubro. O colombiano trabalhou sem limitações no estágio que os reds realizam no Dubai e estará disponível para o primeiro jogo pós-Mundial, no dia 22, frente Man. City, para a Taça da Liga.